إنطلاق تظاهرات "الأحد الخامس" لمعلمي ومحاضري السليمانية (صور)

2023-11-19 11:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الأحد، مظاهرات كبيرة للمعلمين والمحاضرين، في السليمانية تنديدا بتأخير صرف رواتب الموظفين وعدم تثبيت المحاضرين المجانيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن تظاهرات اليوم هي تظاهرات الأحد الخامس على التوالي منذ مقاطعة الدام في أيلول الماضي.

وبين دلشاد احمد وهو احد المحتجين من الكوادر التعليمية في السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "احتجاجاتهم ستستمر على الرغم من عدم استجابة الجهات المختصة لهم وهذا يعد اهمال لمطالبهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور".

واضاف ان "احتجاجاتهم ليست ضد شخص أو مسؤول بل هي للمطالبة بحقوقهم للاستمرار بالعيش الكريم، وكذلك لكي يستطيعوا أداء واجباتهم المهنية اليومية كونهم يحتاجون إلى مستلزمات نقل واتصالات وملابس وغيرها من المستلزمات الأخرى للقيام واجباتهم المهنية اليومية، وهذه تتطلب أموالاً لادائها ناهيك عن احتياجاتهم اليومية للأسرة والأطفال، فبدون الراتب لا نستطيع الاستمرار في الحياة بصورة طبيعية".

وأكد أحمد استمرارهم بالتظاهر والإضراب لحين الاستجابة للمطالب والمتمثلة بصرف الرواتب المتأخرة، والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المهنية المتوقعة منذ أكثر من تسعة أعوام، وتثبيت المحاضرين المجانيين".

ومنذ الثالث عشر من شهر أيلول قاطع المعلمون والمدرسون في السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين العام الدراسي الجديد للمطالبة بصرف الرواتب وتثبيت المحاضرين ، فيما عادت بعض المدارس للدراسة في بعض مناطق السليمانية.