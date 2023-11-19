بغداد تحتضن بطولة اندية العراق للسباحة الاولمبية الخميس المقبل

2023-11-19 12:22:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق في العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية في مسبح الشعب المغلق بمشاركة ثلاث فئات.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية هاشم الخزرجي لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة ستقام في بغداد للمدة من 23-25 بمشاركة نحو 20 ناديا يمثلون اندية المحافظات العراقية.

واشار الى ان البطولة تعد ضمن ابرز انشطة اتحاد السباحة للعام الحالي حيث تحتضن خيرة سباحي العراق لثلاث فئات يتنافسون على المراكز الاولى وتحطيم الارقام السابقة.

واضاف ان الاتحاد حدد مشاركة الناشئين لاعمار 13-15 عاماً، والشباب مابين 16-18 عاماً ، اما المتقدمين من 19 عاماً فما فوق.

واوضح ان البطولة فرصة للاعبي اندية العراق للخروج بنتائج جيدة وكسر الأرقام القياسية بغية اعتمادهم في المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد الخزرجي؛ ان المنتخب العراقي سيشارك في البطولة العربية المقررة في العاصمة الدوحة مطلع العام المقبل والتي سيشارك فيها سباحي البلدان العربية وستكون فرصة لسباحي العراق لتحقيق نتائج طيبة في ضوء الإعداد الجيد الذي سيوفره الاتحاد العراقي للسباحين الذين سيمثلون العراق في البطولة.

وكان الاتحاد العراقي اقام بطولة القفز على الماء للاندية العراقية والتي أسفرت عن تتويج فريق نادي الجيش بالمركز الأول فيما حل فريق نادي الحشد الشعبي ثانيا بينما جاء فريق نادي الشرطة ثالثاً.