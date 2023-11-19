المالية النيابية تطالب بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين

2023-11-19 12:29:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رغم حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا ان الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء.



للاسف الشديد، نلاحظ ان هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية، حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي.



لذا ، نطالب الحكومة واجهزتها الرقابية بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم.



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المهندس

عطوان العطواني

رئيس اللجنة المالية النيابية

19 / تشرين الثاني/ 2023

يتبع ...