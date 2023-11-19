2023-11-19 13:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت مديرية المرور العامة في أربيل، اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023)، عن فرض إجراءات تجبر سائقي الدراجات بمختلف أنواعها على ارتداء خوذة الرأس، عازية السبب إلى كثرة الحوادث المرورية للدراجات، متوعدة بحجز الدراجات المخالفة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تحت شعار (لنساهم معا في انخفاض نسب ضحايا الحوادث المرورية)، تقرر من اليوم الأحد وحتى الـ25-11-2023 إجبار سائقي الدراجات بمختلف أنواعها على ارتداء خوذة الرأس بهدف حمايتهم من الإصابات إثر الحوادث المرورية".

وتوعدت المرور السائقين المخالفين بـ"مصادرة دراجاتهم من قبل مفارز المرور مباشرة واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم".

وتأتي إجراءات مرور أربيل تزامنا مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق ١٩ تشرين الثاني.