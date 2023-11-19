2023-11-19 15:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، موقفه من مقاطعة التيار الصدري لانتخابات مجالس المحافظات، فيما علق على اجرائها بالقول: "لا مبرر لتأجيلها".

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لـ “بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي انقسام شيعي بشأن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بل هناك اجماع من قبل الإطار التنسيقي على ذلك، فضلا عن القوى السياسية الأخرى، فالأغلبية السياسية داعمة لهذه الانتخابات".

وأوضح العبودي أنه "لا يوجد أي مبرر يدعو الى تأجيل الانتخابات"، مشيرا الى أن "مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات من قبل التيار الصدري شأن خاص بهم، وهم لهم الحرية، ولا يوجد ما يجبرهم على هذه المقاطعة".

وأشار الى أن "الإطار التنسيقي بكل قواه السياسية مع عودة الصدريين ومشاركتهم في الانتخابات".

وفي (17 تشرين الثاني 2023)، حذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من دعوات عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.

ودعا الحكيم في كلمة خلال مؤتمر انتخابي لـ(تيار الكلمة) أحد مكونات تحالف قوى الدولة الوطنية، إلى "مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات" مبينا أن "المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب".

وحذر "من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية و لا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع".

وحمل الحكيم "دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.

وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد.. وعليكم الإلتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".

وأضاف ان "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".