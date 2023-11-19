2023-11-19 15:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت شخصاً ظهر في مقطع مصور وهدد بمنع الحملات الدعائية لمرشحيّ انتخابات مجالس المحافظات، شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات وبناء على اتصال عاجل من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قامت باعتقال المدعو (عمار الخادم)، بعد مداهمة منزله بقضاء الشطرة شمالي ذي قار، بتهمة التحريض على زعزعة استقرار أمن المحافظة، وتهديد المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات".

وبين أن "الشمري وجه الاستخبارات بضرورة عدم السماح بالعبث بأمن المحافظة واعتقال من يروج لهذه الأفكار فوراً".

قبل أيام ظهر شخص في مقطع مصور بمحافظة ذي قار، وهو يهدد مرشحيّ انتخابات مجالس المحافظات من الترشيح في مناطقهم الجغرافية وتمزيق دعاياتهم الانتخابية، كما هدد المواطنين بعدم الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.