خلال استقباله كوناي.. المالكي يدعو لاستمرار الحوار بين القوى السياسية لحل الإشكالات القائمة

2023-11-19 15:44:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، إلى ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية لحل الإشكالات القائمة للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، موضحا أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، كما تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة .

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان الكيان الصهيوني تمادى في عدوانه على الأبرياء العزل في قطاع غزة وعلى الدول الإسلامية ان تقف بوجه هذا العدوان ، وعلى المجتمع الدولي ان يتخلى عن مواقفه في المساواة بين القاتل والضحية .

وعلى الصعيد الداخلي، وبحسب البيان، فقد أشار المالكي، إلى أن العراق يستعد لخوض الانتخابات المحلية لانتخاب حكومات محلية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي، داعيا إلى ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية، لحل الإشكالات القائمة وفق الدستور والقانون من أجل الحفاظ على الاستقرار واستكمال عملية البناء السياسي والاقتصادي في البلاد .

بدوره أكد كوناي رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق، وتنسيق المواقف في القضايا التي تهم الشعوب الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني، وذلك وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للمالكي.