2023-11-19 16:10:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني، اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023)، بأن ملف الفصائل المسلحة مبهم بالنسبة لمجلس النواب وغير مفهوم، معتبرا ان تطور الهجمات وتصاعد وتيرة فرض العقوبات وتوتر الاوضاع الامنية، جميعه وارد لكنه لن يؤثر على سير الانتخابات.

وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايمكن معرفة رد الفصائل العراقية المسلحة ضد المصالح الامريكية بعد فرض الاخيرة عقوبات على بعض قياداتها لان ملف الفصائل مبهم ومجهول وليس له أي ارتباط بمجلس النواب"، لافتا الى ان "الوضع لايزال مجهولا بالنسبة لنا".

واضاف، ان "إمكانية تطور الاحداث مع اقتراب الانتخابات فيما يتعلق بالهجوم على المصالح الامريكية وفرض عقوبات من قبل واشنطن، غير وارد من وجه نظرنا من جهة الانتخابات على اقل تقدير لان الامر مرتبط باحداث غزة والانتخابات بعيدة عن احداثها".

وأكد أن "معركة غزة قد تتوسع الى خارج حدودها وتشمل مناطق في الشرق الاوسط"، معتبرا أن "مايحصل في غزة ماساوي وستكون هناك ردات فعل في العديد من الدول العربية خاصة مع نزيف الدماء".

واشار الى ان "الوضع في الشرق الاوسط قلق وخطر في نفس الوقت وحصول انفجار كبير في المشهد وارد جدا مع عدم وجود أي افاق حالية لانهاء نزيف الدم في غزة".