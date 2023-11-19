جامعة كوردستان تحتضن حلقة حوارية حول ريادة الأعمال لدى الشباب (صور)

2023-11-19 16:16:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت جامعة كوردستان - هولير يوم الاحد جلسة حوارية حول ريادة الأعمال لدى الشباب.

وقال محمود عباس وهو طالب جامعي لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه النوعية من النشاطات تساهم في زيادة الوعي لدى الشباب وتحفيزهم للبدء بأعمالهم الخاصة في مختلف المجالات وهي مهمة جدا للخريجين الجدد لان ذلك يساعدهم على رسم خارطة طريق واضحة أمامهم في الحياة العملية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المؤتمر تضمن جلسات حوارية حول ريادة الأعمال لدى الشباب وأهميتها في حياتهم و آلية دعمهم بمشاركة العديد من الرواد الاعمال الشباب حيث عرضوا تجاربهم في هذا المجال.