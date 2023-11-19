استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق بورصتي "الكفاح والحارثية"

2023-11-19 16:24:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157900 دينار مقابل 100 دولار.