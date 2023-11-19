إيران وتركيا وقطر يدخلون على خط اختيار بديل الحلبوسي

2023-11-19 16:28:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن تلقي اطراف سياسية سنية، إضافة الى اطراف سياسية في الإطار التنسيقي الشيعي اتصالات من إيران وتركيا وقطر بشأن اختيار الرئيس الجديد للبرلمان العراقي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصيات قيادية بارزة في تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، وتحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، تلقت اتصالات غير معلنة، من إيران وتركيا وقطر، لبحث اختيار رئيس البرلمان الجديد، مع ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات".

وأضافت المصادر أن "اطرافاً في الإطار التنسيقي الشيعي، تلقت اتصالات غير معلنة من إيران لبحث اختيار بديل للحلبوسي، والتأكيد على ضرورة أن يكون للقوى السياسية الشيعية رأي في اختيار رئيس البرلمان الجديد".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.