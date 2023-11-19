في ذي قار.. اكتشاف "مطعم شعبي سومري" عمره يتجاوز 5000 عام (صور)

2023-11-19 17:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت بعثة آثارية أمريكية تعمل في ذي قار، يوم الأحد، عن اكتشاف "مطعم شعبي سومري" وأحياء سكنية عمرها أكثر من خمسة آلاف عام.

وذكرت دائرة التحريات والتنقيبات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بعثة جامعة بنسلفانيا الأمريكية العاملة في محافظة ذي قار وتحديداً في مدينة لكش الأثرية "تل الهباء"، أكتشفت "تكويناً بنائياً يقارب في الشبه ما يعرف لدينا اليوم بالمطعم العام أو الشعبي من حيث تصميمه وعمله".

وبينت أن "البعثة التنقيبية وجدت بقايا مواقد وأفران كانت تستخدم في إعداد الطعام وإنضاج الخبز، كما انتشرت المصطبات الملاصقة للجدران المعدة للجلوس وتناول الطعام عليها، وكذلك عثرت في إحدى غرف هذا المكان على جرة كبيرة مدفونة في الأرض إلى مستوى الفوهة وأحيط بدنها بكميات من كسر الفخار بمثابة مادة عازلة يعتقد أنها من النماذج الأولى المستعملة في حفظ السوائل وتبريدها".

وأشارت إلى "اكتشاف العديد من الحارات السكنية والأساسات البنائية التي تعود لغرف وملحقاتها"، مبينة أن هذه المكتشفات تعود إلى عصر فجر السلالات -قبل نحو 5000 آلاف عام-.