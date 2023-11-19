2023-11-19 18:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الأحد، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نفط ميسان في مباراة ودية.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء ببغداد في الساعة الثالثة ظهراً وانتهت بفوز "النوارس" بنتيجة 3-2.

وتمكن فريق نادي الزوراء من حسم النتيجة لصالحه في مباراة تجريبية استعداداً لاستئناف دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتل الزوراء بعد انتهاء الجولة الرابعة المركز الرابع برصيد سبع نقاط بينما يحتل فريق نفط ميسان المركز 11 برصيد خمس نقاط.