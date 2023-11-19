بتفوق تاريخي.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لمواجهة فيتنام الثلاثاء (صور)

2023-11-19 18:25:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى المنتخب الوطنيّ، مساء اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023)، في العاصمةِ هانوي التي حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهةِ منتخب فيتنام عصر الثلاثاء المُقبل في الساعةِ الثالثة بتوقيتِ بغداد ضمن الجولةِ الثانية من التصفياتِ القاريّة المزدوجة المُؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويتصدر أسود الرافدين ترتيب مجموعته السادسة برصيد 3 نقاط، بعد الانتصار الكبير على ضيفه الإندونيسي (5-1)، بينما يأتي أصحاب الأرض (فيتنام) في الوصافة بفارق الأهداف بعد تجاوز عقبة الفلبين (2-0).

ويمتلك المنتخب العراقي الذي وصل إلى هانوي بطائرة خاصة الأفضلية التاريخية، إذ حسم 3 مواجهات من أصل 4، مكتفيا بتعادل وحيد، دون أن يتعرض لأي هزيمة.