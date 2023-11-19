الامطار تتربص ببغداد.. هل تخرج الشوارع عن الخدمة وتتعطل الحياة اليومية؟

2023-11-19 18:40:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم امانة العاصمة بغداد محمد الربيعي، اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023)، على إمكانية غرق الشوارع وتعطل الحياة اليومية بسبب الأمطار في العاصمة خلال الايام القادمة.

وقال الربيعي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اهتماما كبيرا بالملف الخدمي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وامين العاصمة، وهناك عمل يومي ومستمر منذ فترة طويلة للاستعداد لموجهة الامطار التي يمكن ان تشهدها بغداد خلال الفترة الحالية، وهناك إجراءات مبكرة اتخذت لمواجهة هذه الامطار".

وبين ان "هناك عملا على منع أي حالات غرق لشوارع العاصمة بغداد سواء الرئيسية او الفرعية، وخلال الامطار الغزيرة الماضية، التي شهدتها بغداد خلال الأيام القليلة الماضية لم تشهد الشوارع أي حالات للغرق والفيضان، كما كان يحصل في السنوات الماضية، فهناك اهتمام بهذا الامر ومتابع مستمرة لهذا الملف من قبل رئيس الوزراء وامين العاصمة".

وكانت امانة بغداد قد أكدت جاهزية 480 آلية تخصصية وأكثر من 870 غاطساً للعمل خلال مدة هطول الأمطار بكامل طاقتها.

وتبلغ الطاقة التصميمية لتصريف المياه في بغداد 22.5 ملم، ما يعني ان اي هطول مطري يفوق هذا المعدل سيؤدي الى غرق الشوارع، لكن يبقى الرهان على الاليات التي جهزتها امانة بغداد لسحب هذه المياه.



