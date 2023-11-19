إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين

2023-11-19 18:58:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

انضمت محافظات اقليم كردستان، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، الى المحافظات المعطلة للدوام الرسمي ليوم غد الاثنين بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقبل ذلك أعلنت الديوانية ونينوى، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في المؤسسات الحكومية، بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية وطلبة السادس الاعدادي الذين تجرى لهم امتحانات وزارية (دور ثالث).

ويتأثر العراق بمنخفضين جويين، من البحر الاسود والبحر المتوسط، مما استدعى اطلاق تحذيرات من البرق والرعد المصاحب، اضافة الى غزارة الامطار.