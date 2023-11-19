الداخلية تجري عملية بحث واسعة على سائق السيارة المظللة

2023-11-19 19:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية تجري عملية بحث واسعة عن متهم أقدم على دهس أحد رجال شرطة المرور في بغداد

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مما لا شك فيه أن تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية تقوم بواجب وطني كبير من خلال تقديم الخدمات الأمنية وفق نظام العمل الشرطوي المهني وتسعى جاهدة الى تنظيم حركة السير في مختلف الظروف والأوقات، يقابل ذلك ثناء كبير من قبل المواطنين الشرفاء الحريصين على تطبيق النظام في بلدهم، إلا أن هناك نفراً ضالاً يبحث عن الفوضى، من بينهم متهم أقدم على دهس أحد الأبطال في شرطة المرور في نفق الشرطة بحي الجامعة في العاصمة بغداد أثناء قيامه بأداء واجبه.

وقد صدرت توجيهات من وزارة الداخلية للبحث عن هذا المتهم وتقديمه للعدالة على ما قام به من فعل يحاسب عليه القانون.

إن رجال المرور ينفذون واجبهم الوطني بكل حرص وتفان، وإن السيد القائد العام للقوات المسلحة وكذلك السيد وزير الداخلية والمواطنين يقفون معهم في أداء مهامهم الموكلة إليهم.