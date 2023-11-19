الداخلية العراقية تلاحق سائق "باجيرو بلا لوحات" دهس شرطي مرور.. فيديو

2023-11-19 19:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إجراء عملية بحث واسعة عن سائق "باجيرو" بلا لوحات مرورية، أقدم على دهس أحد رجال شرطة المرور في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك نفراً ضالاً يبحث عن الفوضى، من بينهم متهم أقدم على دهس أحد الأبطال في شرطة المرور في نفق الشرطة بحي الجامعة في العاصمة بغداد أثناء قيامه بأداء واجبه".

وأضافت أن "توجيهات صدرت من وزارة الداخلية للبحث عن هذا المتهم وتقديمه للعدالة على ما قام به من فعل يحاسب عليه القانون"، لافتة إلى أن "رجال المرور ينفذون واجبهم الوطني بكل حرص وتفان، وأن القائد العام للقوات المسلحة وكذلك وزير الداخلية والمواطنين، يقفون معهم في أداء مهامهم الموكلة إليهم".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء سائق سيارة مظللة لا تحمل أرقاما على شرطي مرور في أثناء أدائه واجبه في أحد شوارع العاصمة بغداد.