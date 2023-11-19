الإطاحة بسبعة دواعش في 3 محافظات

2023-11-19 19:30:04 - المصدر: الفرات نيوز



بعمليات نوعية ومنفصلة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق ( ٥ و ١٠ و ١٤ و ١٧ ) وبالتعاون مع استخبارات والقوات المسلحة الماسكة للأرض ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد والأنبار وصلاح الدين ) ، أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٧ ) عناصر تابعين لعصابات داعش الإرهابي في قضائي الفلوجة والشرقاط وناحية اللطيفية ومنطقة طربيل والذين قاتلوا وتصدوا ضد القوات الأمنية العراقية، وقد تم تسليم العناصر إلى جهات الطلب أصولياً.