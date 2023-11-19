كمائن تطيح بسبعة عناصر من داعش في ثلاث محافظات

2023-11-19 19:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023) الإطاحة بسبعة عناصر تابعين لعصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعمليات نوعية ومنفصلة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق (٥ و ١٠ و ١٤ و ١٧) وبالتعاون مع استخبارات والقوات المسلحة الماسكة للأرض ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات (بغداد والأنبار وصلاح الدين)، أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة عناصر تابعين لعصابات داعش الإرهابية في قضائي الفلوجة والشرقاط وناحية اللطيفية ومنطقة طربيل".

ولفت البيان الى ان الارهابيين "قاتلوا وتصدوا ضد القوات الأمنية العراقية" مشيرا الى "تسليم العناصر إلى جهات الطلب أصولياً".