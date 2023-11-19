تحذير عاجل لمناطق عراقية محاذية لإيران

2023-11-19 19:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أوضحت المديرية العامة للأنواء الجوية، طبيعة المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار والسيول المتوقعة مساء اليوم وغدا الاثنين، فيما أصدرت تحذيراً عاجلاً للمدن المجاورة للحدود الإيرانية، من تشكل سيول جارفة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "سوف تتأثر العاصمة بغداد بأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن تتركز قوة الأمطار يوم غد الاثنين في المناطق الشمالية، إضافة إلى مناطق شرق البلاد ديالى وواسط وميسان ومناطق أخرى في البلاد".

وأضافت أن "محافظات ميسان والمثنى ومحافظات إقليم كوردستان، كذلك ستتأثر غداً بأمطار غزيرة، ومن المتوقع أيضاً أن تكون هناك عواصف رعدية، إضافة إلى تساقط الثلوج فوق قمم الجبال شمال البلاد مع حدوث انخفاض محسوس في درجات الحرارة".

ورجحت المديرية، أن "تحدث سيول في مناطق شمال وشرق البلاد، خاصة القريبة من الحدود الإيرانية، وكذلك ستتأثر مدن أربيل ودهوك وزاخو والسليمانية بالأمطار الرعدية".

وأعلنت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين، مع بعض الاستثناءات، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد.

وكان الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، قد أفاد بتعرض البلاد ابتداءً من صباح يوم الأحد لعبور منخفض ممطر عميق ترافقه رياح جنوبية نشطة.

وشهدت مدن عراقية عدة، خاصة الجنوبية والوسطى، يومي الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة، ما دفع إداراتها المحلية الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب انقطاع الطرق وغرق بعض المناطق العامة والسكنية.