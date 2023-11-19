توقعات بحسم بديل الحلبوسي خلال اسبوعين: منصب مهم.. والتأخير يخلق اشكاليات

2023-11-19 19:48:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، حسم بديل محمد الحلبوسي خلال أسبوعين، معتبرا ان تأخير حسم البديل قد يخلق اشكاليات.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في ضوء تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بات محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق والقوى السياسية تتعامل مع هذا القرار بامر واقع باعتبارها اعلى جهة في البلاد وقراراتها ملزمة".

واضاف، ان "هناك حراكا سياسيا بدأ منذ ايام من قبل عدة قوى وتم تقديم قائمة اسماء اولية كبدلاء للحلبوسي"، لافتا الى انه "يأمل في حسم اختيار بديل خلال اسبوعين من الان".

واشار الى انه "كلما اسرعت القوى السياسية في حسم اختيار بديل عن الحلبوسي يكون افضل لتفادي أي اشكاليات"، لافتا الى ان "المنصب مهم وهو احد اعمدة الرئاسات الثلاث متوقعا بان التوافقات السياسية تسير باتجاه قد يفضي الى تقديم شخصية للمنصب في اقرب فرصة ممكنة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.



