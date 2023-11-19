ناشئة سوريا يعسكرون في بغداد لمواجهة العراقيين مرتين

2023-11-19 19:52:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل منتخب سوريا للناشئين، يوم الأحد، إلى مطارِ النجف الدولي.

وسينتقل منه إلى بغداد للدخول في معسكرٍ تدريبي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخب العراق للناشئين يوم 22-27 من هذا الشهر.

وستقام المباراتين في ملعب الزوراء في العاصمة بغداد ويأتي هذا المعسكر التدريبي للفريقين استعداداً للاستحقاقات المقبلة .

وسبق منتخب ناشئة سوريا ، وفد شباب سوريا الذي خاض في النجف مباراتين أمام شباب العراق تعادل في الأولى وخسر في الثانية امام نظيره العراقي .

وكان في استقبال وفد منتخب سوريا للناشئين المدير الإداري للمنتخب العراقي حميد رشيد .