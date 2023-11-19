المحافظات التي عطلت الدوام بسبب سوء الطقس غدا الاثنين- عاجل

2023-11-19 20:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

عطلت كل من محافظات المثنى والديوانية ونينوى فضلا عن اقليم كردستان، الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين (20 تشرين الاول 2023)، بسبب الاحوال الجوية.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة نينوى في بيان إن "محافظ نينوى نجم الجبوري قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق 20 تشرين الثاني، بسبب سوء الأحوال الجوية باستثناء طلبة السادس الإعدادي ممن لديهم امتحانات”.

وأضاف أن "العطلة تشمل الدوائر الخدمية على أن تكون الشرطة والدفاع المدني والصحة ومدراء الوحدات الإدارية في حالة إنذار كما طالب المحافظ الأهالي بتقليل حركتهم قدر الإمكان حفاظا على سلامتهم".

من جانبها، قررت محافظتا المثنى والديوانية "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين باستثناء الدوائر الأمنية والصحية وطلبة السادس الإعدادي ممن لديهم امتحانات الدور الثالث".

بدورها اعلنت حكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الاثنين في جميع الدوائر الرسمية للمحافظات.

وشهدت عدد من المحافظات موجة مطرية غزيرة، فيما من المؤمل ان تستمر حتى ظهر غد الاثنين.



