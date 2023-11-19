الليلة ذروتها.. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة

2023-11-19 21:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير توقعات الطقس الى أمطار غزيرة وانخفاض واضح بدرجات الحرارة في البلاد بدءاً من هذه الليلة والأيام المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على منصة الفيسبوك ان "الحالة الجوية تبلغ ذروتها هذه الليلة وصباح غد الإثنين، ولا يستبعد غزارة الأمطار في أي مكان من مدن البلاد".

ولفت الى ان "الحالة تبدأ بالتلاشي في غرب البلاد وجنوب غربها قبل ظهر الاثنين، ثم تتبعها باقي المدن تباعا خلال نهار الغد، مع تحول تدريجي للرياح للهبوب من الإتجاه الشمالي الغربي النشط مصحوبة بكتلة هوائية باردة نهارا، وشديدة البرودة ليلا".

وتوقع عطية، ان "تسجل مناطق شمال شرق البلاد مادون الصفر المئوية فجر الأربعاء المقبل"، منوها الى ان "مدن شمال العراق تستمر فيها فرص الامطار لغاية ليل الاثنين/ الثلاثاء".

وأشار الى ان "أجواء يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين ستكون مستقرة وباردة"، لافتا الى ان "الخميس المقبلة ستكون هناك عودة مع حالة جوية سريعة في وسط وغرب وجنوب البلاد".