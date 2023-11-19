2023-11-19 21:32:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، عن اكمال كافة الاستعدادات لمواجهة اقوى موجة امطار قادمة لمناطق شرق العراق الحدودية.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المناطق الحدودية في مندلي وقزانية وقراهما القريبة من الشريط بين العراق وايران في وضع مستنفر مع اقتراب اقوى موجة امطار قادمة وفق تأكيدات الانواء الجوية ".

واضاف، ان "المناطق الحدودية تستعين بـ7 وديان حدودية ضخمة لمواجهة غزارة الامطار وتدفق السيول وهي من صنع الطبيعة منذ آلاف السنين شكلت اشبه بحاجز دفاعي لانقاذ قرابة 70 الف نسمة من سكان مناطق الحدود من الغرق والفيضانات وقللت من الخسائر البشرية والمادية خاصة في اوقات الازمات".

واشار الى ان "كل المناطق الحدودية وهي ضمن شريط شرق العراق الحدودي تتعامل باهتمام شديد مع تقارير الانواء الجوية خاصة وان غزار الامطار تعني تدفق السيول بمستويات تعتمد بالاساس على معدلات الهطول وكلما كانت عالية تكون الموجات اقوى واكثر ضراوة".

وتابع، ان "هناك تنسيق مع كل المناطق الحدودية من اجل الاستعداد لاي طارى من خلال ارقام ساخنة بالاضافة الى تواصل خلية الازمة الحكومية".



