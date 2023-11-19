رغبة فرنسية في تطوير العلاقات مع اقليم كوردستان

2023-11-19 23:00:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب القنصل الفرنسي العام الجديد في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن رغبة بلاده في تنمية علاقات بلاده مع الإقليم في جميع المجالات.

وجاء في بيان لدائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الدائرة سفين دزيي استقبل، اليوم، القنصل الفرنسي الجديد لدى اقليم كوردستان بان برايم بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد.

واوضح البيان، ان دزيي قدم التهاني للقنصل برايم، وأعرب عن دعم حكومة الاقليم والدائرة له من اجل انجاح مهام عمله في الإقليم، متطرقا الى العلاقات العريقة والراسخة بين الاقليم وفرنسا.

وأعرب الجانبان، بحسب البيان، عن رغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين اربيل وباريس، مشيرا الى أنهما أكدا على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والجامعية والثقافية بين الجانبين.

ونوه البيان إلى أن القنصل الفرنسي الجديد كشف عن رغبة بلاده المتجددة في تقوية العلاقات مع إقليم كوردستان في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.