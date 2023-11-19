العراق يستورد (إندومي) بـ 15 مليون دولار خلال عام واحد!

2023-11-19 23:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الأحد (19 تشرين الثاني 2023)، عن مبلغ مفاجئ لقيمة استيراد (الإندومي) خلال العام الماضي 2022.

وقال المرسومي في منشور على صفحته في الفيسبوك "استورد العراق عام 2022 (اندومي) بقيمة 15 مليون دولار أي أكثر من 21 مليار دينار".

وأشار الى ان "الغربب انها من دول متعددة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن أغلبها منشأ سعودي".

والإندومي (بالإندونيسية)، هو نوع من الشعيرية سريعة التحضير المقدمة من شركة إندوفود الإندونيسية، وتعتبر الأكلة شعبية في كل من أستراليا، وآسيا، وأفريقيا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا وبلدان الشرق الأوسط بينها العراق.

وتعتبر نيجيريا من أكبر البلدان المصنعة للإندومي منذ تأسيس مصنعها في عام 1995، المصنع الأكبر للنودلز في أفريقيا.