حسين ونائبا رئيس البرلمان العراقي يصلون اربيل

2023-11-19 23:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء الأحد، وصول كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ونائبي رئيس مجلس النواب محسن علي أكبر و شاخوان عبدالله الى المدينة.

وقالت المحافظة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظ خوشناو استقبل كل من حسين وعلي أكبر وعبدالله في مطار اربيل الدولي رفقة وفد ضم بهاء الاعرجي وعدد من النواب.

ولفت البيان الى ان الوفد الزائر قدم إلى اربيل للمشاركة في منتدى السلام والأمن في الشرق الاوسط (ميبس) في دورته الرابعة والذي تنظمه الجامعة الاميركية في كوردستان وتجري جلساته يوم غد الاثنين في مدينة دهوك.