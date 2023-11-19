سوء الأحوال الجوية تتسبب بمصرع وإصابة 4 أشخاص جنوبي العراق

2023-11-19 23:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمصرع وإصابة 4 أشخاص نتيجة حادث سير مروع شمالي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الناصرية والشطرة شمالي المحافظة، نتيجة تصادم عجلتين بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الإسعاف وقوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وسهلت نقل الجثتين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".