كركوك وذي قار وواسط ونينوى والديوانية والمثنى تعطل الدوام الرسمي بسبب الامطار

2023-11-19 23:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت محافظات نينوى والديوانية والمثنى وذي قار كركوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستثنى محافظ نينوى نجم الجبوري، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، طلبة السادس الإعدادي ممن لديهم امتحانات، والدوائر الخدمية، من قرار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، موجهاً بـأن تكون الشرطة والدفاع المدني والصحة ومديري الوحدات الإدارية في حالة إنذار.

كما أعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، في المؤسسات الحكومية ويستثنى الدوائر الامنية والصحية وطلبة السادس الاعدادي الذين تجرى لهم امتحانات وزارية .

وكذلك أعلنت محافظتي المثنى وواسط تعطيل الدوام الرسمي غداً واستثنت الدوائر الخدمية والأمنية وطلبة الدور الثالث.

كما عطلت كركوك الدوام غداً في المدارس والجامعات والمعاهد باستثناء امتحانات الدور الثالث.

وكذلك قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في عموم مناطق المحافظة يستثنى من ذلك الاقسام الخدمية والدوائر الامنية وطلبة امتحانات الدور الثالث.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء استنادا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية بإستمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا نهار الغد في عموم مناطق المحافظة، يصاحبها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وكان الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، قد أفاد بتعرض البلاد ابتداءً من صباح يوم الأحد لعبور منخفض ممطر عميق ترافقه رياح جنوبية نشطة.

وشهدت مدن عراقية عدة، خاصة الجنوبية والوسطى، يومي الخميس والجمعة هطول أمطار غزيرة، ما دفع إداراتها المحلية الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب انقطاع الطرق وغرق بعض المناطق العامة والسكنية.