كاساس : مواجهة فيتنام لا تخلو من الصعوبة وطموحنا الفوز

2023-11-20 08:00:04 - المصدر: الفرات نيوز



عقد المؤتمرُ الصحفيّ لمُدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس صباح اليوم الاثنين، وذلك في مقرِّ الاتحاد الفيتنامي في العاصمةِ هانوي.

وأكد كاساس، خلال المؤتمر، على أهميةِ المباراة لكلا المنتخبين، خصوصاً أنهما قد حققا الفوزَ في أول مباراةٍ لهم في التصفيات، إضافةً إلى أهميةِ المباراة التي تكمنُ في خوضها خلال أيامٍ قليلةٍ، وستكون صعبةً على الطرفين .

وفي سؤالِ عن إذا ما سيكون التعادلُ ايجابياً إذا تحققَ في مواجهة فيتنام، علماً أن تاريخَ المواجهات يصب في مصلحةِ العراق ، أجاب كاساس : نعلم أن خصمنا قوي ومنظمٌ، وكل منا يريد الفوزَ في هذه المباراة، والتاريخُ ليس مهماً لأن التاريخ يقول إن البرازيل دائما تفوزُ في أي مواجهة .. نطمحُ للظفر بنقاطِ المباراة ولكنها ليست سهلةً .. نعمل بحرصٍ وجهد مضاعفٍ من أجل الفوز في كل مباراة .

وأضاف كاساس : أنا معجبٌ بأداءِ فيتنام، فهم يمتازون ببناءِ اللعب من الخلف، وهذه قوةٌ تميز الفريق الفيتنامي، إضافةً إلى جودةِ اللاعبين، والأنصار هنا يمنحون المنتخبَ الفيتنامي قوةً إضافيةً، خصوصاً عندما تكون المباراةُ على أرضهم.