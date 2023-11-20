النفط يواصل مكاسبه بتوقعات تخفيضات أوبك+

2023-11-20 08:08:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط، يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها بفضل توقعات بتعميق تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ لدعم الأسعار التي تراجعت منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 81.18 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.40 دولارا للبرميل، مرتفعا 51 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر/كانون الأول في وقت لاحق اليوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير/كانون الثاني الأكثر نشاطا 55 سنتا، أو 0.7%، إلى 76.59 دولارا للبرميل.

وتحدد سعر التسوية للعقدين على ارتفاع أربعة بالمئة يوم الجمعة بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ أن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، من المقرر أن تدرس ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع يوم الجمعة. 26 نوفمبر.