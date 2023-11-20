دوسكي: هدفنا الفوز على فيتنام وصدارة المجموعة

2023-11-20 08:10:02 - المصدر: الفرات نيوز



تحدث محترفُ سلوفاكو التشيكي "ميرخاس دوسكي" في المؤتمرِ الصحفيّ الذي عقدَ صباح اليوم الاثنين في مقرِّ الاتحاد الفيتناميّ في العاصمةِ هانوي عن مباراةِ العراق المُقبلة ضد فيتنام يوم غد الثلاثاء، مؤكداً على أهميةِ المباراة، وإنها ستكون قويةَ المنافسة، وسنحرصُ على بذل كل ما في وسعنا من أجل تَحقيقِ الفوز في المباراةِ وصدارة المجموعة.

وعن مشاعره في ارتداءِ القميص الوطنيّ، أجاب :لا يمكن وصفُ هذه اللحظات، فهي استثنائيةٌ بالنسبةِ لي، واللعب في أرضِ العراق يجعلها تكون استثنائيةً، خصوصاً أمامَ جمهورٍ رائعٍ.

وأضاف : لا يمكنُ في كل مباراةٍ أن يكون الأداءُ مكتملاً لأن كرةَ القدم لعبةُ أخطاء ونسعى إلى معالجتها والتقليل منها مع كل مباراةٍ، ونتعاملُ مع كل منافسٍ حسب توجيهات الجهازِ الفنيّ، وتأدية الواجباتِ الموكلة إلينا.