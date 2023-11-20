اعتقال سائق عجلة مظللة دهس رجل مرور في بغداد

2023-11-20 08:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الإثنين، (20 تشرين الثاني 2023)، القبض على سائق دهس رجل مرور بعجلته في بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته "بغداد اليوم"، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقطع فيديو لسائق عجلة نوع" باجيرو "وهو يدهس رجل مرور أثناء قيامه بواجبه وذلك في العاصمة بغداد مما أدى إلى إثارة حفيظة الرأي العام مطالبين بمحاسبة الفاعل".

وأضاف، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ لتعقب العجلة والقبض على سائقها وبعد استكمال التحريات الأصولية تمكنت المفارز من ضبط العجلة وإلقاء القبض على سائقها الذي قام بدهس رجل المرور أثناء قيامه بواجبه".

وتابع، أن "وكالة الاستخبارات تهيب بالمواطنين الكرام بضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".