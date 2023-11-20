2023-11-20 09:34:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاثنين، بأن التوقعات تشير الى انحسار فرص الأمطار تدريجياً خلال الساعات القادمة في مدن البلاد بإستثناء الأقسام الشمالية في إقليم كوردستان، حيث تستمر حتى فجر الغد.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة بفارق ثلاث درجات هبوط بسبب عبور كتلة هوائية ترافقها رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة في بعض الأحيان.

وأضاف الزيادي: صباح الخميس المقبل يداهم العراق منخفض ممطر عالي الفعالية خاصة بمناطق وسط وجنوبي البلاد.

وعطلت محافظات عراقية عدة، الدوام الرسمي اليوم الاثنين، مع بعض الاستثناءات، نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد.

وشهدت مدن عراقية عدة، خاصة الجنوبية والوسطى، يومي الخميس والجمعة الماضيين، إضافة إلى ليلة امس، هطول أمطار غزيرة، ما دفع إداراتها المحلية الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب انقطاع الطرق وغرق بعض المناطق العامة والسكنية.