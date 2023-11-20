برد وأمطار وثلوج.. راصد جوي يتوقع طقس العراق خلال الأسبوع الحالي

2023-11-20 09:49:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق العطية، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن طقس العراق الممطر في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال العطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "يبدو واضحا ظل السحب الركامية شرق الانبار، في حين تبدو الاجواء صافية في الانبار عدا بعض التكونات المتفرقة التي ستتبعها بالصحو باقي مدن البلاد خلال نهار اليوم".

واضاف، أن "مدن الشمال وشرق ديالى، تستمر فيها التكونات الممطرة الى صباح يوم الثلاثاء"، متوقعاً "اجواء باردة هذه الليلة".

وأشار العطية الى أن "فرص تساقط الثلوج واردة فوق مرتفعات اربيل والسليمانية ودهوك".



