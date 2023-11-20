المركزي العراقي يحذر من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج البلاد

2023-11-20 10:00:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر البنك المركزي العراقي، من إساءة البعض استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني التي يتيحها لتلبية احتياجات المواطنين الطبيعية المشروعة .

وشدد البنك، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، على الإلتزام بتطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام المالي ودرء المخاطر عنه، مبيناً انه سيقوم بإدراج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية التي يتم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها ضمن القوائم السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة .

ونوه البنك إلى أنه، سيتم حرمانهم من إصدار بطاقات أخرى ومن جميع المنتجات المالية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه.