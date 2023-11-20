2023-11-20 10:02:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مصدر حكومي: استنادا الى توجيهات السيد رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سالبة على استقرار اسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للاقتصاد بمقترح قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط اجراءات دخول مستوردي سلع "الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر " الى منصة التحويلات المالية الخارجية ، حيث ستكون تلك القرارات والتعليمات العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار وتوجههم نحو المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي.



وأكد المصدر بان ذلك سينعكس ايجابا وبصورة كبيرة على تقليل اسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد اعلاه النسبة الاكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق).





