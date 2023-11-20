2023-11-20 10:08:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر حكومي، اليوم الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، بصدور توجيهات لاعتماد تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر ضمن منصة بيع الدولار قريبًا.

وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سالبة على استقرار اسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للاقتصاد بمقترح قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط اجراءات دخول مستوردي سلع "الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر" الى منصة التحويلات المالية الخارجية".

وأضاف، إن" تلك القرارات والتعليمات ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار وتوجههم نحو المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي".

وأكد المصدر" إن" ذلك سينعكس ايجابا وبصورة كبيرة على تقليل اسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد اعلاه النسبة الاكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق".







