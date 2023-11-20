2023-11-20 10:18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تعرض مكتبنا صباح اليوم إلى إعتداء مسلح لمجهولين بعجلة نوع (تويتا - كامري)، وتم الإشتباك مع حراس المكتب والرد عليهم وإصابة العجلة، ولكن للأسف تمكن المسلحون من الفرار، في وقت الذي نطالب الجهات الأمنية المختصة بإجراء تحقيق عاجل لكشف الجناة وملاحقتهم أينما كانوا وتقديمهم إلى العدالة في الوقت ذاته نؤكد ان تلك الأعمال الجبانة والاعتداءات المتكررة على مكتبنا لن تثنينا العزيمة والإصرار لمواصلة الجهود والعمل في سبيل خدمة أبناء كركوك من جميع المكونات.

يتبع ...