نيجيرفان بارزاني: لن نستسلم، وسنواصل إيجاد الحلول لجميع المشاكل بين بغداد وكوردستان

2023-11-20 10:20:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إن الفشل في تطبيق الدستور والفيدرالية كان دائما سببا في زعزعة استقرار العراق.

وقال بارزاني في كلمة له في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه دهوك: "كان من الممكن أن تكون السنوات العشرين من استقلال العراق أفضل بكثير لو تم تنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي في العراق. إن الفشل في تطبيق الدستور والفدرالية كان دائما سببا في زعزعة استقرار العراق.

وأضاف أن "الحل بالنسبة للعراق هو العودة إلى مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن التي يقوم عليها العراق الجديد. ويجب على النخبة السياسية العراقية أن تعود إلى هذا المسار".

وأكد بارزاني ايضاً أن "نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد لا تتوافق مع توقعات إقليم كوردستان، لكننا نعتقد أن استمرار المحادثات هو القوة الوحيدة الصحيحة، لن نستسلم وسنواصل إيجاد الحلول لجميع المشاكل".