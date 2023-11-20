مسرور بارزاني: الانتهاكات المتكررة للدستور العراقي تهدد الاستقرار وتنذر بعودة الطائفية.

2023-11-20 10:24:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، أن الشرق الأوسط يشهد تحديات وجودية، أبرزها التغيّر المناخي، وفيما حذر من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وشح المياه والهجرة الجماعية، لفت إلى أن المنطقة تشهد أيضاً تجدداً في العنف، وهو ما يمثل تهديداً للسلام والأمن.

وأكد بارزاني، في كلمة افتتاحية في الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كوردستان بمدينة دهوك، على أهمية العمل من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة.

وبين أن القضيتين الفلسطينية والكوردية تتطلبان نفس الحقوق والكرامة.

كما عبّر عن قلقه من المستجدات الأخيرة في العراق، مؤكداً أن الانتهاكات المتكررة للدستور تهدد الاستقرار وتنذر بعودة الطائفية.

كذلك قال رئيس الحكومة إن القرارات الأحادية وتفرد مجموعة واحدة بالمؤسسات الحكومية سيفاقم الفساد والظلم والفقر والتمرد.