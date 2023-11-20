ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار الدولار في بغداد

2023-11-20 10:58:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ 158,500 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 156,500 ألف دينار لكل 100 دولار".

ووفق التعاملات المسائية ليوم امس الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، بلغ سعر صرف الدولار في بغداد 157,400 ألف دينار لكل 100 دولار.



