أجواء جنازة.. ماذا حدث في غرفة ملابس منتخب إسبانيا عقب إصابة جافي؟

2023-11-20 11:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا (3-1) على جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير، أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.

وأشارت إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة.

وأوضحت أن عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.

وأردفت: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".



