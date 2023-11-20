بعد موجة مطرية غزيرة.. بدء تدفق السيول في 7 وديان بين العراق وإيران (فيديو)

2023-11-20 11:46:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن بدء تدفق السيول في 7 وديان حدودية بين العراق وإيران شرق محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية (93 كم شرق بعقوبة)، مازن اكرم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الشريط الحدودي بين العراق وايران شهد موجة مطرية غزيرة في الساعات الماضية ما ادى الى بدء تدفق السيول في 7 وديان دفعة واحدة وهي (مويلح. ائمه. طهلاو. وادي ذراع. حزام. ترساق جسر ارامكو. ترساق جسر جديد)".

واضاف، ان" تدفق السيول متباين بين وادي واخر لكنها ضمن حدود السيطرة ولاتشكل خطرًا على حياة اهالي القرى الحدودية حتى الان، لافتا الى ان" خلية الازمة الحكومية تراقب الوضع عن كثب وسيتم التدخل فور حصول اي امر طارى".

واشار أكرم الى ان" مناطق شرق ديالى هي الأعلى بمعدلات الضرر من ازمة الجفاف القاسية وهي بأمس الحاجة للسيول لانعاش المياه الجوفية وادامة زخم تشغيل الابار والتي تشكل حاليا قرابة 70% من امدادات المياه لمناطق شرق المحافظة وخاصة الحدودية".





waHZaQUICNM