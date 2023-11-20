2023-11-20 12:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم الاطلاع على العقود المبرمة بين حكومة الإقليم مع الشركات المستمثرة في مجال إنتاج النفط وأيضا المستحقات المالية لهذه الشركات".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية الإقليم والجانب التركي والشركات النفطية يدركون ضرورة استئناف تصدير النفط وتجنب المزيد من الخسائر المالية".

وأشار إلى أن "الخسائر المالية منذ توقف تصدير نفط الإقليم في 25 من آذار من العام الحالي تجاوزت الـ 6 مليارات دولار، وهذا رقم كبير أضر بالاقتصاد والموازنة العراقية".

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كشف، يوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، عن أبرز مطالب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.

وأشار المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" الى "مطالب الشركات الاجنبية العاملة في كردستان"، مبينا أنها "ترفض تعديل الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي الموقع بينها وبين كردستان بعدما طالبت وزارة النفط الاتحادية تحويل عقود المشاركة في الانتاج الى عقود المشاركة في الأرباح".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "كما طالبت الشركات الاجنبية بضمان الدفع لصادرات النفط الماضية والمستقبلية اذ بلغت الخسائر أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ اغلاق خط الانبوب العراقي- التركي في نهاية آذار الماضي".

ونوه المرسومي بأنها طالبت أيضا "بتحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة مباشرة الى الشركات الأجنبية".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط حيان عبد الغني، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في كردستان لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام.

وقال عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل إن العراق توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

وكانت شركة النفط النرويجية DNO، قد أعلنت، بوقت سابق، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.