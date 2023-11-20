السوداني يوجه بسرعة إنشاء مشروع يخص استيراد الغاز

2023-11-20 12:40:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بسرعة إنشاء المنصة الثابتة الخاصة باستيراد الغاز بهدف تنويع مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا جرت خلاله مواصلة المناقشات الخاصة بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو، التي تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة للعراق، إذ ستسهم في تنويع مصادر الغاز المشغِّل لمحطات الكهرباء في العراق، وقد تم تحديد موقع هذا المشروع ضمن مساحة الميناء، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد رؤية متكاملة تقدمها خلال أسبوعين، للمضيّ بمشروع المنصة الحيوي.

وأكد السوداني، تصميم الحكومة على المضي بتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الذهاب إلى حلول جذرية ستراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحِب، الذي شرعت به الحكومة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة.