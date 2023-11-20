2023-11-20 12:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الاثنين، أن الابتعاد عن العراق ليس من أولويات القيادات الكوردية، فيما وصف الدستور العراقي بأنه أشبه بـ"قائمة طعام".

وقال طالباني في كلمة خلال المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته يوم أمس في دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز "ليس من أولوياتنا الابتعاد عن العراق ويجب أن نعمل بشكل متوازي معاً، ووجود دستور كوردستان ضروري لحل المشاكل العالقة".

وأضاف "وجود دستور في كوردستان ضروري لتنظيم العمل داخل الإقليم، لكن ذلك لم ينجح مع الحكومة الاتحادية ولم نحصل على حقوقنا"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من المشاكل العالقة مع بغداد كملف النفط والغاز وغيرها لكن تنظيم العلاقات مع الحكومة الاتحادية ضروري".

وتابع طالباني "هناك العشرات من الأحزاب السياسية في العراق ولكل حزب رؤى مختلفة حول النظام الفيدرالي في العراق، كما أن الدستور العراقي أصبح مثل قائمة تقديم الطعام في المطاعم".