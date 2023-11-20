سيول ايرانية عارمة تقتحم ديالى عبر 7 وديان

2023-11-20 12:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الأحد، تدفق موجات عارمة من السيول الإيرانية نحو مناطق شرقي المحافظة وسط تحوطات وقائية محكمة.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، ان سيولاً إيرانية كبيرة تدفقت نحو وديان مويلح وحزام وطحلاو وليما وذراع وواديي ترساق 1 وترساق 2، عند حدود الناحية، (115 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة)، مع الجانب الايراني، مشيرا الى تزايد موجات السيول وربما خروجها عن الطاقة الاستيعابية للوديان.

وبين اكرم أن الجهات والدوائر المعنية في قزانية تواصل خطط الوقاية والتحوط ومنع تدفق السيول نحو المناطق والقرى السكنية والتي تم تحذيرها مسبقا من موجات سيول قادمة خلال الـ 48 ساعة الماضية، لافتا الى ان قزانية واطرافها شهدت أمطارا غزيرة تجاوزت معدلاتها 40 ملم.

وأضاف، أن فرق الكشف تواصل متابعة السيول تحوطا لأي طارئ في عموم أطراف قزانية، مستبعدا في ذات الوقت أي أضرار بشرية تسببها السيول.

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من إيران.

واقدم الجانب الإيراني في الموسم الشتوي العام الماضي على تغيير مسارات السيول نحو الأراضي الإيرانية ومنع تدفقها للحدود العراقية بسبب أزمة المياه في بعض المناطق الحدودية الإيرانية بحسب مسؤولين من تلك البلاد.